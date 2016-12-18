У Бабикова - бронза, Антон Шипулин - 12 в масс-старте

Только что в Нове Место завершился масс-старт. Антон Шипулин сегодня занял 12 место.

Первый в сезоне масс-старт наш спортсмен начал очень быстро - и ходом, и на огневом рубеже. Антон на первой стрельбе был точен и выкатился со стрельбища первым. На второй стрельбе Антон, увы, промахнулся, но следом промахнулся и Фуркад.

Со штрафного круга Антон ушёл 12, Мартен - 14. И к третьему огневому рубежу Фуркад опять опередил нашего биатлониста. И эта стрельба тоже не принесла Антону успеха - один штрафной круг. Складывалось впечатление, что Антон к масс-старту подустал и даже стрельба, которая до этого получалась блестяще, сегодня, увы, подвела Шипулина. Тем временем на первое место в гонке вышел Мартен Фуркад, а на третье - Антон Бабиков. А перед финальной стрельбой Бабиков был уже вторым. И Бабиков промазал, однако по-прежнему остался вторым.Шипулин последнюю стрельбу отработал отлично, но с рубежа вышел только 12. В группе первых преследователей Фуркада после последней стрельбы был и Матвей Елисеев. А перед финишем упал Йоханнес Бё и шансы Бабикова на медаль увеличились. В итоге Бабиков сумел выиграть бронзу.