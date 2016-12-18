Дмитрий Медведев в Новый год будет есть российские рыбу, мясо и овощи

Глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев сообщил журналистам, что на его новогоднем столе будет рыба мясо и овощи. По словам премьера, все эти продукты успешно производятся в России в порядке импортозамещения.

- На моем новогоднем столе обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет", - рассказал Дмитрий Медведев в эфире программы "Итоги недели" на канале НТВ.

Как отметил премьер-министр, за последнее время Россиия решила важнейшие задачи по импортозамещению. "Импортозамещение удалось, если говорить о замещении на нашем столе новых наших российских продуктов питания, их появление на этом столе", - пояснил глава правительства РФ.