Екатеринбургское метро назвали самым доступным в России

18 декабря 2016, 17:40 / Экономика

В соответствии с рейтингом, опубликованным изданием Griffon, екатеринбургский метрополитен - самый доступный среди подземок других городов России. Аналитики при этом брали в расчёт не только стоимость поездки, но и среднюю заработную плату по региону.

Из логики составителей рейтинга следует, что екатеринбуржец со средним достатком может прокатиться на метро 1596 раз. Авторы указывают, что опирались на данные Росстата (для российских городов) и материала швейцарского инвестиционного банка UBS "Цены и доходы" (для иностранных).

 

На втором месте за Екатеринбургом в списке идёт идет Новосибирск (1402 поездки на одну среднюю зарплату), далее следуют Казань (1330 поездок) и Нижний Новгород (1324 поездки). Самый малодоступный метрополитен в Москве (1286 поездок) и Санкт-Петербурге (1262 поездки).

Что касается зарубежных городов, самое доступное метро оказалось в Стокгольме, где жители могут совершить в среднем 2287 поездок в месяц, список аутсайдеров возглавил Лондон (569 поездок) - там же и самая высокая стоимость проезда: в пересчёте на российские деньги поездка в лондонском метро обойдётся в 380 рублей.

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