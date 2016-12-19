На Среднем Урале морозы продлятся до середины недели

На Среднем Урале пик холодов придётся на вторник, 20 декабря. Столбик термометра опустится днём до -29 °С, ночью до -33 °С, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 19 декабря, днём ожидается -21...-25 °С, облачно, местами пройдёт небольшой снег. Ветер северный, 2-3 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -29°С. Во вторник, 20 декабря, возможна переменная облачность без осадков. Ветер западный, южный, северо-западный, 2-3 м/с.

В среду, 21 декабря, днём температура воздуха повысится до -16...-19 °С, а в низинах до -22 °С. Ночью снова похолодает до -30...-32 °С. Ветер северо-западный, западный, южный, 1-2 м/с.

Уже в пятницу уральцев ждёт резкое потепление до -4 градусов.