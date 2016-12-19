Ночью на трассе Пермь - Екатеринбург горели две машины

В ночь с воскресенья на понедельник горели две машины на трассе Пермь - Екатеринбург. Сгорел автомобиль "Газ- 2834", повреждены кузов грузовой машины Iveco и перевозившиеся в нём медикаменты, в пожарах никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Первое сообщение о пожаре на 326-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург поступило 18 декабря поздним вечером, в 23:05.

- На площади десяти квадратных метров сгорел автомобиль "Газ- 2834". В 23:20 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара участвовали 6 человек личного состава и 2 единицы техники, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

В 01:22 поступило второе сообщение о возгорании грузового автомобиля Iveco на 287-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 21 квадратного метра повреждены кузов машины и перевозившиеся в нём медикаменты. На тушение выезжали пять человек личного состава и две единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 01:45.

Добавим, Свердловская область по итогам года является бесспорным лидером по числу уничтоженных огнём автомашин - их количество превысило 550.