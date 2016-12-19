В Якутии разбился военный борт из Екатеринбурга, погибли 27 человек

В понедельник, 19 декабря, в Якутии потерпел крушение военный борт, вёзший офицеров из Кольцово на замену. По информации центральных информагентств, из находившихся на борту 32 пассажиров и семи членов экипажа в живых осталось пять человек. В настоящее время ведётся эвакуация пострадавших.

- Самолет Ил-18, вылетевший из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, в понедельник, 19 декабря, потерпел крушение в 27 км от поселка Тикси, - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах. - На борту предположительно находились 32 пассажира и семь членов экипажа, выжили пять человек.

По информации агентства, возгорания при крушении не произошло, самолёт развалился на несколько частей.