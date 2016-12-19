Минобороны: зарплаты военнослужащих не уменьшатся и не увеличатся

Доходы военнослужащих на уровне среднего в размере 61 тысяча 800 рублей сохранятся в 2017-2019 году. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Татьяну Шевцову. По словам замминистра, у военнослужащих сохраняются надбавки, введённые в 2012-2014 годах: за выполнение задач в особых условиях, за физическую подготовку и за награждение ведомственными медалями.

- В этом году Минобороны ввело две надбавки по 20 процентов каждая - за особые условия службы в Арктике и за службу в подразделениях, связанных с ликвидацией террористических и диверсионных групп, - приводит "РГ" слова Шевцовой. - В среднем надбавка составляет 3 тыс. рублей на военнослужащего по контракту на уровне командира отделения.

При этом, по словам замминистра, как и в других федеральных органах исполнительной власти, бюджет Минобороны сократился. Секвестр составил 6 процентов. Это означает, что уже в 2017 году военные расходы уменьшатся примерно на 100 млрд рублей.