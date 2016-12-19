Минобороны опровергло информацию о гибели военнослужащих при крушении самолёта

В результате авиапроисшествии с самолётом Ил-18 Министерства обороны РФ жертв нет. Об этом говорится в официальном сообщении военного ведомства в ответ на ранее распространённую федеральными информагентствами информацию об авиакатастрофе в Якутии.

- Самолёт совершил аварийную посадку сегодня в 4:45 в 30 километрах от аэродрома Тикси. В результате происшествия все пассажиры и члены экипажа живы, - приводит РИА Новости сообщение Минобороны. - 16 человек получили тяжёлые травмы. Вертолётами поисково-спасательной службы все они эвакуированы в лечебные учреждения Тикси.

По имеющейся на данный час информации, самолёт Минобороны РФ вылетел с аэродрома в Канске (Красноярский край). Большинство пострадавших находятся в тяжёлом состоянии и состоянии средней тяжести.

Ранее федеральные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что самолёт вылетел с аэродрома Кольцово и вёз военнослужащих на замену.