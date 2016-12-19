Водовод у Центрального стадиона модернизировали за 81 миллион рублей

В Екатеринбурге полностью модернизирован водовод на улице Репина. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, работы на объекте проводились в рамках подготовки города к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Общая их стоимость составила порядка 81 млн рублей.

Генеральным подрядчиком при проведении работ выступило ЕМУП "Водоканал". В период проведения работ все потребители были переключены на резервную схему водоснабжения, поэтому проблем, связанных с ремонтом указанного участка водовода, не испытывали.

По информации регионального министерства энергетики и ЖКХ, 27,8 млн рублей для проведения работ были выделены из федеральной казны, 21,6 млн – из областного бюджета и 31,5 млн – из бюджета Екатеринбурга.

Модернизация водовода позволит повысить надёжность, обеспечить безаварийную работу трубопровода и бесперебойно подавать воду на инфраструктурные объекты Центрального стадиона и потребителям, расположенным на примыкающих к нему территориях.