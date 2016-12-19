Евгений Куйвашев улетел в Москву на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

Сегодня, 19 декабря, губернатор Свердловской области принимает участие в XXV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Москве. Евгений Куйвашев представит опыт внедрения национальной системы квалификаций, сообщили "ОГ" в областном департаменте информационной политики.

Глава региона выступит в рамках "правительственного часа". Ожидается, что будет подписан договор между правительством Свердловской области и РСПП о сотрудничестве в области развития национальной системы квалификаций.

Добавим, в этой части заседания также выступят заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович, вице-премьер Александр Хлопонин, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.