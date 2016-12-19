В Якутии госпитализированы 32 военнослужащих с аварийного Ил-18

По информации Министерства обороны РФ, в настоящее время в медицинские учреждения Тикси госпитализированы 32 военнослужащих из числа пассажиров и членов экипажа Ил-18, 16 из них - в тяжёлом состоянии.

- Вертолётами поисково-спасательной службы в лечебное учреждение Тикси доставлено 32 военнослужащих, из которых 16 в тяжёлом состоянии, - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. - Всем военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь. Для эвакуации пострадавших в Тикси направлен специальный самолёт Минобороны России, оборудованный медицинскими модулями вместе с бригадой высококвалифицированных врачей госпиталя имени Бурденко.

Пострадавшие будут транспортированы в военные госпитали Москвы и Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщалось, самолёт совершил аварийную посадку сегодня в 4:45 в 30 километрах от аэродрома Тикси. Первоначально сообщалось, что борт следовал из Кольцово и вёз военнослужащих на замену, однако позже в оборонном ведомстве указали, что вылет самолёт произвёл с аэродрома Канск в Красноярском крае. По неподтверждённой информации среди пассажиров Ил-18 могут быть вертолётчики с авиабазы Каменск-Уральский.

Самолёт следовал с сложных метеоусловиях при сильном боковом порывистом ветре.