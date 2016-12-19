Губернатор подчинил себе главного архитектора Свердловской области

16 декабря 2016
Коротко о главном: уральцы объяснили, что имел в виду премьер
В четверг, 15 декабря, в интервью журналистам федеральных телеканалов глава кабинета министров Дмитрий Медведев озвучил ключевые задачи правительства РФ на 2017 год и оценил главные достижения в различных отраслях. Главные тезисы премьера уральские эксперты прокомментировали для «ОГ».
16 декабря 2016
На севере появится своя агломерация
Глава администрации Серовского ГО Евгений ПРЕИН стал новым управляющим Северным управленческим округом. На этом посту он сменил Владимира Овчинникова, а почти пять лет назад, в мае 2012 года, он же сменил в кресле главу администрации города.
14 декабря 2016
Свердловских мэров объединит глава Ивделя
Новым руководителем Совета муниципальных образований Свердловской области был избран глава Ивделя Пётр СОКОЛЮК. На этом посту он сменил экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова, который в марте возглавил Южный управленческий округ и сложил полномочия председателя правления ассоциации.
13 декабря 2016
Свердловский депутат попался на пьяной езде
Депутат регионального Заксобрания, член фракции «Справедливая Россия» Армен Карапетян в ночь на 11 декабря был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ДПС. Справедливоросса подозревают в нетрезвом вождении. Инцидент с его участием записали на камеру мобильного телефона и в понедельник вечером показали в сюжете программы «Вести. Дежурная часть». Не исключено, что в случае подтверждения факта пьяной езды он может лишиться мандата.
13 декабря 2016
Мэров призвали брать пример с «Большого Екатеринбурга»
В следующем году муниципалитеты области разработают собственные стратегии социально-экономического развития по примеру первопроходцев — городов «Большого Екатеринбурга». Такую задачу главам поставил губернатор Евгений Куйвашев вчера на совещании глав муниципальных образований.
12 декабря 2016
Евгений Куйвашев произвёл кадровые перестановки в руководстве Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев подписал три указа о назначении новых руководителей трёх региональных ведомств.
12 декабря 2016
Мэрам не сидится в креслах
За год сразу десять муниципальных глав оставили свои посты досрочно.
12 декабря 2016
Свердловская элита отметила День Конституции в Ельцин Центре
12 декабря, Ельцин Центр стал главной площадкой празднования Дня Конституции. В президентском центре собралась вся политическая и общественная элита Свердловской области.
12 декабря 2016
Льготники Екатеринбурга получили 145 квартир
Новый дом расположен в Екатеринбрге на улице Суходольской в микрорайоне Широкая Речка. Для льготников в нём предназначено 145 квартир.
12 декабря 2016
Конституция России: менять, адаптировать или не трогать?
Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. Принятая в 1993 году, она действует уже 23 года (это один из самых «долгоиграющих» основных законов нашей страны). Но в последнее время, в связи с резким изменением международной обстановки, а также проходящими в стране экономическими и политическими преобразованиями, всё громче звучат разговоры о необходимости принятия новой, отвечающей современным реалиям Конституции. «ОГ» опросила представителей обоих лагерей — и сторонников сохранения нынешней Конституции, и их оппонентов.