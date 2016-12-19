Стартовал конкурс на замещение должности главы Фонда капремонта Свердловской области

Сегодня, 19 декабря, министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области объявило конкурс на замещение должности директора Регионального фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Итоги станут известны в феврале 2017 года, сообщили "ОГ" в областном департаменте информационной политики.

Кандидату на должность директора Фонда капремонта необходимо иметь высшее строительное, юридическое или экономическое образование, пятилетний опыт работы в сфере строительства или ЖКХ, в том числе трёхлетний - на руководящей должности, согласно приказу Минстроя России.

Участник конкурса должен обладать навыками оперативного принятия управленческих решений, анализа и прогнозирования их последствий, квалифицированного планирования работы. Ему также необходимо знать нормативно-правовые акты, регулирующие организацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и функционирования региональной системы капремонта. Подробно ознакомиться с условиями и порядком проведения конкурса можно на сайте ведомства.

Добавим, ранее пост главы Фонда капремонта занимал Александр Караваев. В феврале нынешнего года его сместил бывший первый заместитель Андрей Андриянов.