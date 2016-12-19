Число погибших от "Боярышника" в Иркутске достигло 25 человек

В связи с массовым отравлением в Иркутске граждан, употреблявших внутрь косметическое средство "Боярышник", задержаны двое распространителей данного товара. Тем временем, по информации следственного управления СКР по Иркутской области, число погибших достигло 25 человек.

- В медицинские учреждения поступили 42 человека, из них 25 - скончались, - сообщили представители Следственного комитета. - Установлено, что жители одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска приобретали концентрат для принятия ванн "Боярышник" с имевшимся на этикетке предупреждением о запрещении внутреннего применения. Несмотря на предупреждение, граждане употребили эту продукцию как алкогольную, однако в средстве оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового.

Сейчас правоохранительные органы проводят обыски на торговых рынках, где могла приобретаться данная жидкость. Изъято свыше 2 тысяч ёмкостей "Боярышника" общим объёмом более 500 литров.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, на Среднем Урале пока не было зафиксировано случаев отравления подобными жидкостями. В областном минздраве подтвердили эту информацию - случаев массового отравления в последнее время на Среднем Урале не было. Проверка средства для ванн на предмет соответствия требованиям к косметическим изделиям пока не проводилась.