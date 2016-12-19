На заводе в Каменске-Уральском тяжело травмирован 18-летний рабочий

Вечером в пятницу, 17 декабря, на алюминиевом заводе в Каменске-Уральском серьёзно пострадал 18-летний рабочий-бункеровщик. Как сообщили представители следственных и надзорных органов, в настоящее время проводится доследственная проверка по данному факту.

- Около 18:20 на транспортёре № 7 участка № 1 цеха подготовки сырья 18-летний бункеровщик при обслуживании транспортёра наступил на движущую ленту и был затянут в короб транспортера, - рассказала официальный представитель прокуратуры Марина Канатова.

В следственном управлении СКР по Свердловской области пояснили, что молодой человек получил множественные переломы рёбер. С полученными травмами пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

В ходе проверочных мероприятий будут изучены все обстоятельства случившегося и дана оценка соблюдения требований безопасности при выполнении работ и соблюдения самим рабочим техники безопасности.

В пресс-службе холдинга "Русал" подтвердили ЧП на глинозёмном производстве. По словам представителей компании, 17 декабря на предприятии произошёл несчастный случай. Работнику была оказана необходимая медицинская помощь.