На заводе в Каменске-Уральском тяжело травмирован 18-летний рабочий

19 декабря 2016, 14:19 / Общество

Вечером в пятницу, 17 декабря, на алюминиевом заводе в Каменске-Уральском серьёзно пострадал 18-летний рабочий-бункеровщик. Как сообщили представители следственных и надзорных органов, в настоящее время проводится доследственная проверка по данному факту.

- Около 18:20 на транспортёре № 7 участка № 1 цеха подготовки сырья 18-летний бункеровщик при обслуживании транспортёра наступил на движущую ленту и был затянут в короб транспортера, - рассказала официальный представитель прокуратуры Марина Канатова.

В следственном управлении СКР по Свердловской области пояснили, что молодой человек получил множественные переломы рёбер. С полученными травмами пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

В ходе проверочных мероприятий будут изучены все обстоятельства случившегося и дана оценка соблюдения требований безопасности при выполнении работ и соблюдения самим рабочим техники безопасности.

В пресс-службе холдинга "Русал" подтвердили ЧП на глинозёмном производстве. По словам представителей компании, 17 декабря на предприятии произошёл несчастный случай. Работнику была оказана необходимая медицинская помощь.

- Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего ведётся расследование, - рассказали представители предприятия. - Пострадавший проходит бесплатное лечение. Он обеспечен всем необходимым.

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