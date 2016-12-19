Озвучена программа праздничных мероприятий ледового городка Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 30 декабря по 8 января пройдёт праздничная игровая программа для всей семьи на площади 1905 года. Каждый день, кроме 1, 2 и 7 января, в полдень среди участников новогодних состязаний будут разыгрываться бесплатные билеты в кино и сладкие подарки, пишет пресс-служба мэрии города.

Развлекательную программу для гостей ледового городка подготовили воспитанники молодёжных клубов и школ уральской столицы. Посетители сфотографируются с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с символом 2017 года - Огненным Петухом и всеми любимыми персонажами произведений Корнея Чуковского.

График праздничных программ:

30 декабря - развлекательная программа "Новогодний переполох" от Дома детского творчества "Радуга" Чкаловского района;

3 января - праздничная программа "Этот новый Новый год" от Центра детского творчества Орджоникидзевского района;

4 января - игровая программа "Новогодище" от Детско-юношеского центра "Спутник" Чкаловского района;

5 января - игровой спектакль "Как Бармалей и Федора петушка украли" от Детско-юношеского центра "Юность" Железнодорожного района;

6 января - "Новогоднее путешествие по сказкам дедушки Корнея" от Детско-юношеского центра "Вариант" Верх-Исетского района;

8 января - игровая программа для детей "Путешествие в Изумрудном городе" от Центра детского творчества Железнодорожного района.

Фото: мэрия Екатеринбурга