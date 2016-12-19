Школа горит в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на площади 150 квадратных метров горит неэксплуатируемое четырёхэтажное здание школы №1 (Верх- Исетский бульвар, 23), сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

По предварительной информации, возгорание произошло на четвёртом этаже здания около часа дня 19 декабря.

На месте ЧП работают 16 единиц пожарной техники. Спасатели особо уточняют, что людей в здании не было, пострадавших нет.