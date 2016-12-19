В Екатеринбурге отметят лучшие журналистские работы на межэтническую тематику

20 декабря в 17:00 в Доме Журналистов (улица Клары Цеткин, 1) состоится церемония награждения победителей регионального конкурса журналистских работ по теме межэтнических отношений.

Победителей и призёров поздравят первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин, председатель региональной Ассоциации национально-культурных объединений Фарух Мирзоев.

Напомним, что конкурс организован Свердловской областной межнациональной библиотекой при поддержке министерства культуры Свердловской области, департамента информационной политики губернатора, департамента внутренней политики губернатора Свердловской области, областного союза журналистов.

Журналистский конкурс проводится в рамках комплексной программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Свердловской области" на 2014-2020 годы.