В екатеринбургском Центре фотографии "Март" открывается выставка "100 чудес света"

19 декабря 2016, 14:46

23 декабря. 18:00. В екатеринбургском Центре фотографии "Март" открывается выставка Международного фотофестиваля "100 чудес света".

Посетители выставки пройдут "дорогой троллей", минуя "гору дьявола", к самому большому водопаду на Земле и самой большой статуе Будды в мире. Среди авторов работ представлены победители Международного конкурса фотографов дикой природы "Золотая черепаха", BBC Wildlife Photographer of the Year, National Geographic Traveler Photo, российского конкурса "Best of  Russia". 

Лучшие фотографы планеты каждый год участвуют в Международном фотофестивале "100 чудес света" с 2011 года, отправляясь в экспедиции, используя сложную аппаратуру, рискуя жизнью, чтобы поделиться своими открытиями со зрителем. Может быть, главное чудо света – это сама фотография?

Выставка продлится до 26 февраля 2017 года по адресу 8 Марта, 1. 

Фото: Виктория Роготнева "Девочка племени Дэсанач" (Эфиопия)

Фото: Виктор Борзенко "Поцелуй" (Алтай, Россия)

Фото: Бриджина Барнард "Мгновение" (Южная Африка)

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