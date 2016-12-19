Михалков: если бы я посетил Ельцин Центр раньше, то говорил бы ещё жёстче

19 декабря 2016, 15:05 / Общество

Режиссёр Никита Михалков 19 декабря на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации высказался по поводу Ельцин Центра в Екатеринбурге.

"Мне жаль, что я там не был раньше. Если бы я посетил центр раньше, то я бы и заговорил об этом раньше и говорил бы ещё жёстче", — цитирует Михалкова РИА Новости.

Он отметил, что после того, как посетил Ельцин Центр, получил представление о том, какая экспозиция там представлена. "Мне было важно его посетить", - добавил Михалков.

Напомним, ранее Михалков выступил с резкой критикой Ельцин Центра. Данное заявление вызвало бурную реакцию в обществе. Наина Ельцина сразу же написала режиссёру ответ. В дальнейшем Михалков добавил, что необходимо провести экспертизу экспозиции музея Ельцин Центра. Режиссёр 17 декабря прибыл в Екатеринбург и посетил Ельцин Центр

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