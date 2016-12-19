Дмитрий Медведев потребовал запретить продажу в России спиртосодержащих жидкостей

Глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев на очередном заседании правительства, которое состоялось в понедельник, 19 декабря, потребовал навести порядок с незаконным оборотом спиртосодержащих жидкостей на территории РФ. Таким образом премьер-министр отреагировал на чрезвычайное происшествие в Иркутске, где 25 человек погибли в результате отравления жидкостью для ванн "Боярышник".

- Необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей, потому что это превратилось в бизнес, по сути, направленный на вытеснение продажи нормального алкоголя, - приводит РИА Новости заявление Медведева на открытии заседания. - Всё это фасуется в довольно значительные ёмкости, продаётся иногда через автоматы. Это полное безобразие, и, очевидно, что этому нужно положить конец, просто запретить оборот такого рода препаратов. Я даже сейчас не про конкретную ситуацию, а в целом.

Как сообщалось ранее, более 40 человек были госпитализированы в Иркутске с отравлением метиловым спиртом, 25 из них скончались. По информации правоохранительных органов, все пострадавшие употребляли косметическую жидкость для ванн "Боярышник". В результате оперативных мероприятий на торговых рынках, где могла приобретаться данная жидкость, изъято свыше 2 тысяч ёмкостей с "Боярышником" общим объёмом более 500 литров. Двое реализаторов задержаны, возбуждено уголовное дело.