В Театре эстрады пройдёт благотворительный новогодний бал

20 декабря в 18:00 в Уральском государственном театре эстрады (улица 8 Марта, 15) состоится благотворительный новогодний бал, средства от которого будут направлены на приобретение оборудования для кухни детского питания Дома ребёнка при женской исправительной колонии № 6 (Нижний Тагил).

Общественная наблюдательная комиссия Свердловской области, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, региональная общественная организация "Русский Клуб" и ГУФСИН России по Свердловской области в рамках социально значимого проекта "Солнечные зайчики из страны серых теней" пригласили тех, кто в течение года оказался неравнодушным к судьбе 100 малышей, проживающих в Доме ребёнка при нижнетагильской женской колонии, где отбывают уголовные наказания их осужденные матери.

Главным событием мероприятия станет благотворительный аукцион, на котором каждый сможет порадовать друзей, родных и близких новогодним подарком. Лоты для него безвозмездно предоставлены уральскими предпринимателями, а все вырученные средства будут направлены в Дом ребёнка при ИК-6. Среди потенциальных радостей – произведения искусства – картины и женские украшения, сертификаты екатеринбургских салонов красоты, танцевальных школ и фитнес-центров, коллекции платьев и смокингов от ведущих уральских кутюрье, шедевры бисквитно-кремовой кулинарии, а также нарды, шахматы, шкатулки и корабли – парусники, созданные специально для этого аукциона заключёнными из мест лишения свободы Свердловской области.