«Локомотив-Изумруд» проиграл одному из аутсайдеров

Волейболисты екатеринбургского «Локомотива-Изумруда» в 9-м туре чемпионата России среди команд высшей лиги «А» играли в Воронеже с занимающим предпоследнее место «Кристаллом». Итог противостояния - ничья: каждая команда победила по разу.

В первом матче команда из Екатеринбурга выиграла в трёх партиях (25:19, 28:26, 25:23), а во второй игре хозяева взяли реванш - 3:1 (25:23, 23:25, 25:17, 27:25). Для воронежцев это была всего лишь третья победа в чемпионате.

После 18 сыгранных матчей «Локомотив-Изумруд» набрал 30 очков и делит с пермским «Прикамьем» шестое-седьмое места в чемпионате высшей лиги «А».

Следующие матчи екатеринбуржцы проведут 24-25 декабря — на домашней площадке они сыграют с казанской «Академией». Это будут последние игры в календарном году.