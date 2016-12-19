«Уралочка» перед Новым годом закрепилась в первой четвёрке чемпионата России

В регулярном чемпионате женской российской волейбольной суперлиги состоялись матчи 10-го тура. Свердловская «Уралочка» в Челябинске со счётом 3:0 (25:13, 25:21, 25:19) обыграла местный «Метар».

Самыми результативными у свердловчанок стали Екатерина Евдокимова (11 очков), Анна Климец, Ксения Ильченко и Маргарита Курило (по 10).

После 10 туров «Уралочка» набрала 21 очко и на новогодний перерыв уходит на четвёртом месте в турнирной таблице, опережая ближайших преследовательниц — волейболисток красноярского «Енисея» на пять очков.

Чемпионат России возобновится 6 января - «Уралочка» сыграет дома с московским «Динамо», а 10 января состоится первый домашний матч нашей команды в лиге европейских чемпионов — соперником «Уралочки-НТМК» будет немецкий «Дрезднер».