«Уралочка» перед Новым годом закрепилась в первой четвёрке чемпионата России

Новое в рубрике
Спорт
18 декабря 2016
В Екатеринбурге прошёл вечер бокса
В субботу, 18 декабря, в Екатеринбурге состоялось грандиозное боксёрское шоу.
16 декабря 2016
Лучший в стране организатор спортивной работы живёт в Калье
В Министерстве спорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии в области физической культуры и спорта за 2016 год. Как «Лучшего организатора физкультурно-спортивной работы» наградили свердловчанку – Ольгу МУЖЕВУ из небольшого посёлка Калья, что находится на севере области.
16 декабря 2016
Замёрзший Стиверн против спокойного Поветкина
Сегодня в Екатеринбурге состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном.
16 декабря 2016
15.12.2016
Хоккей с мячом. Мини-футбол. Баскетбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 15 декабря.
15 декабря 2016
Евгений Куйвашев наградил свердловских олимпийцев и паралимпийцев
В Доме Севастьянова состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с участниками Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр, и их тренеров.
15 декабря 2016
Сергей Чепиков попросил у Минспорта РФ денег для легкоатлетов
Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Чепиков попросил у министра спорта РФ Павла Колобкова предусмотреть дополнительные средства в федеральном бюджете на строительство легкоатлетического стадиона в Екатеринбурге.
15 декабря 2016
Губернатор наградил летних олимпийцев
Вчера в Доме Севастьянова состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с участниками Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр и их тренеров. Глава региона наградил спортсменов и их наставников денежными премиями, а также почётными грамотами и благодарственными письмами.
15 декабря 2016
На Кубке «Первого канала» отмечают юбилей
Вчера матчами Финляндия – Чехия и Швеция – Россия в Москве стартовал традиционный международный турнир по хоккею Кубок «Первого канала», который в этом году посвящён 70-летнему юбилею отечественного хоккея.
15 декабря 2016
Двоим свердловчанам вручена национальная премия
В Министерстве спорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии области физической культуры и спорта за 2016 год.
15 декабря 2016
В России появится совет по спорным вопросам в театральной сфере
После недавнего заседания Совета по культуре и искусству при Президенте России федеральное министерство культуры объявило о создании до конца нынешнего года нового совета, который будет решать спорные вопросы, возникающие в театральной сфере. Планируется, что сопредседателями нового совета станут глава ведомства Владимир Мединский и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.