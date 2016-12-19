В Екатеринбурге задержали троих сбытчиков фальшивых денег

В Екатеринбурге сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Свердловской области задержали троих сбытчиков поддельных денежных купюр. У злоумышленников изъято 56 фальшивых банкнот достоинством 1000 рублей, сообщили "ОГ" в городской пресс-группе УМВД.

В ходе расследования установлена причастность подозреваемых к сбыту поддельных денежных купюр в торговых павильонах и киосках Екатеринбурга.

В отношении 34-летнего, 39-летнего и 20-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег). Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

- Установлено, что подозреваемые осуществляли сбыт поддельных купюр во всех районах Екатеринбурга с сентября по ноябрь. Злоумышленники выбирали небольшие торговые точки, где нет аппаратов для проверки подлинности, приобретали товары малой стоимости, присваивая себе сдачу с 1000-рублевой поддельной купюры. Со слов работников торговых киосков и трейлеров, в случае отказа разменять деньги, подозреваемые вели себя грубо, - уточняют полицейские.

Сейчас полиция устанавливает потерпевших от действий сбытчиков поддельных денежных купюр.

Жители Екатеринбурга, обладающие информацией о незаконной деятельности данных лиц, могут обратиться по телефонам: +7(922)1858407, +7(922)03139(Оперуполномоченные ОЭБ и ПК), (343)294-14-94 (Дежурная часть).

Фото: УМВД России по Екатеринбургу