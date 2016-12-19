Хоккеист "Автомобилиста" признан лучшим форвардом КХЛ минувшей недели

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков КХЛ минувшей недели. Лучшим нападающим признан форвард екатеринбургского "Автомобилиста" Артём Гареев.

В двух матчах, сыгранных уральцами на прошлой неделе, 24-летний уроженец Уфы забросил четыре шайбы. Он сделал хет-трик в поединке с «Куньлунем» (причём стал автором всех заброшенных шайб екатеринбургской команды в этом матче), а также забил победный гол в игре с «Амуром».

Гареев играет за "Автомобилист" второй сезон. В 94 матчах за "лосей" нападающий забросил 14 шайб, из них 11 - в этом сезоне.