Свердловские единороссы собрали новогодние подарки для сирийских детей

Свердловские единороссы приготовили для детей Сирийской Арабской Республики подарки к Новому году, собранные в рамках всероссийской гуманитарной акции "Дети России - детям Сирии".

Акцию запустили тульские юнармейцы, и за пару недель она выросла до федеральных масштабов. В нашей области с подачи секретаря регионального отделения партии Виктора Шептия к акции подключились депутаты фракции "Единой России" в свердловском Заксобрании и местные партийные ячейки.

Сегодня собранные деньги, игрушки, детские книги и канцтовары единороссы передали в военный комиссариат области. Гуманитарную помощь доставят в Москву, а затем на военно-транспортных самолётах - на российскую базу Хмеймим в Сирии.