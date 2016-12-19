Свердловские единороссы собрали новогодние подарки для сирийских детей

19 декабря 2016, 16:24 / Политика

Свердловские единороссы приготовили для детей Сирийской Арабской Республики подарки к Новому году, собранные в рамках всероссийской гуманитарной акции "Дети России - детям Сирии". 

Акцию запустили тульские юнармейцы, и за пару недель она выросла до федеральных масштабов. В нашей области с подачи секретаря регионального отделения партии Виктора Шептия к акции подключились депутаты фракции "Единой России" в свердловском Заксобрании и местные партийные ячейки.

Сегодня собранные деньги, игрушки, детские книги и канцтовары единороссы передали в военный комиссариат области. Гуманитарную помощь доставят в Москву, а затем на военно-транспортных самолётах -  на российскую базу Хмеймим в Сирии. 

Всего за время акции в стране собрали около 40 тонн различных подарков. Праздничные посылки получат дети во всех районах, которые подконтрольны правительственной армии Сирии. Отдельную партию подарков готовят для передачи в освобождённый от боевиков Алеппо.

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