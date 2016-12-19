ФК «Урал» подписал контракт с полузащитником сборной Болгарии Димитровым

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал контракт с болгарским полузащитником Николаем Димитровым. Об этом сообщил официальный Твиттер уральской команды.

29-летний футболист перешёл в «Урал» из софийской «Славии», которую, напомним, последний год тренировал Александр Тарханов, ставший нынешней осенью наставником екатеринбургского клуба.

В текущем сезоне Димитров провёл за «Славию» 11 матчей, в которых забил один гол. Ранее полузащитник, который также может действовать на позиции нападающего, шесть лет отыграл в софийском «Левски». Он также выступал за один греческий и четыре турецких клуба.

В 2008 году Димитров дебютировал в составе сборной Болгарии, за которую сыграл восемь матчей.