Горящую школу в Екатеринбурге продолжают тушить пожарные

Пожарные локализовали возгорание в четырёхэтажном здании школы №1 (Верх-Исетский бульвар, 23), сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

— Огонь локализован. Горят перекрытия между 3-м и 4-м этажами и пустотные перегородки. На месте пожара развёрнут штаб пожаротушения, создано 2 участка тушения пожара, — уточняют спасатели.

В тушении задействованы 16 единиц техники, 60 человек личного состава. Пожарные борются с огнём уже больше трёх часов.