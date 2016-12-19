Свердловская область во всероссийском рейтинге преступности заняла шестое место

За 10 месяцев 2016 года в Свердловской области было зарегистрировано 53 тыс.741 преступление, в результате чего регион оказался на шестом месте среди других субъектов федерации. Как сообщает портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ, по итогам прошлого года Средний Урал занял устойчивое четвёртое место, а два года назад и вовсе входил в тройку лидеров.

Всего в России за с начала года было совершено свыше 1,8 млн преступлений.

По данным Генпрокуратуры РФ, уверенным лидером по числу преступлений остаётся Москва. Там с начала года зарегистрировано 148 тыс. 550 преступлений. На втором месте Московская область - 74 тыс. 540 преступлений. В Краснодарском крае, стоящем на третьем месте, было совершено 61 тыс. 705 преступлений. Обогнали Свердловскую область Башкортостан (56 тыс. 385 преступлений) и Челябинская область (54 тыс. 534 преступления).

В десятку лидеров также вошли Ростовская, Кемеровская области, Красноярский край и Санкт-Петербург.

Как следует из приведённых данных, преступность в Свердловской области за десять месяцев сократилась на 12,48% по сравнению со всем прошлым годом.