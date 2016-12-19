«Автомобилист» выиграл во Владивостоке последний матч календарного года
19 декабря 2016, 17:03 / Спорт
Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в последнем матче в КХЛ в календарном году одержали волевую победу в гостях над владивостокским «Адмиралом» - 3:1.
«Автомобилист» набрал 56 очков и вплотную подобрался к зоне плей-офф, однако следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ команда сыграет только 4 января, и у соперников будет шанс воспользоваться этой паузой.
«Автомобилист» же, как и год назад, в конце декабря примет участие в традиционном международном турнире «Кубок Шпенглера» в швейцарском Давосе. Первый матч екатеринбургский клуб сыграет 26 декабря против швейцарского «Лугано».
«Адмирал» (Владивосток) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2). Голы: 1:0 Ткачёв (30.55), 1:1 Тичар (38.49), 1:2 Тичар (54.41), 1:3 Коукал (59.01, мен., в пустые ворота).