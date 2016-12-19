«Автомобилист» выиграл во Владивостоке последний матч календарного года

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в последнем матче в КХЛ в календарном году одержали волевую победу в гостях над владивостокским «Адмиралом» - 3:1.

«Автомобилист» набрал 56 очков и вплотную подобрался к зоне плей-офф, однако следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ команда сыграет только 4 января, и у соперников будет шанс воспользоваться этой паузой.

«Автомобилист» же, как и год назад, в конце декабря примет участие в традиционном международном турнире «Кубок Шпенглера» в швейцарском Давосе. Первый матч екатеринбургский клуб сыграет 26 декабря против швейцарского «Лугано».