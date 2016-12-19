«Уральскому трубнику» не хватило шести мячей для победы в Хабаровске

В 13-м туре чемпионата России по хоккею с мячом первоуральский «Уральский трубник» проиграл в гостях хабаровскому клубу «СКА-Нефтяник» со счётом 6:7.

Для сравнения — два матча между этими командами в Первоуральске в конце ноября завершились со счётом 8:0 и 7:0 в пользу хабаровской команды.

Дальневосточники в нынешнем сезоне явный фаворит турнира, и не потеряли пока ни одного очка. Первоуральцы занимают четвёртое место в Восточной группе, позволяющее напрямую выйти во втором этапе в плей-офф.