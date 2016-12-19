«Уральскому трубнику» не хватило шести мячей для победы в Хабаровске
19 декабря 2016, 17:04 / Спорт
В 13-м туре чемпионата России по хоккею с мячом первоуральский «Уральский трубник» проиграл в гостях хабаровскому клубу «СКА-Нефтяник» со счётом 6:7.
Для сравнения — два матча между этими командами в Первоуральске в конце ноября завершились со счётом 8:0 и 7:0 в пользу хабаровской команды.
Дальневосточники в нынешнем сезоне явный фаворит турнира, и не потеряли пока ни одного очка. Первоуральцы занимают четвёртое место в Восточной группе, позволяющее напрямую выйти во втором этапе в плей-офф.
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - «Уральский трубник» (Первоуральск) - 7:6 (4:2).
Голы: 1:0 Бондаренко (15), 2:0 Бондаренко (25), 2:1 Почкунов (28), 2:2 Почкунов (34), 3:2 Рязанцев (35), 4:2 Фагерстрём (40), 5:2 Шардаков (47), 5:3 Разувев (59), 5:4 Почкунов (60), 6:4 Петровский (63), 6:5 Герасимов (74), 7:5 Рязанцев (79), 7:6 Почкунов (81).