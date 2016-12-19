Прослушивание записей "ВКонтакте" стало невозможным через сторонние приложения

Администрация социальной сети "ВКонтакте" заблокировала доступ для приложений, с помощью которых пользователи могли вести поиск и прослушивание музыкальных записей. Теперь при попытке прослушать музыку через стороннее приложение воспроизводится запись, предлагающая воспользоваться официальным приложением популярной соцсети или сделать это через сайт "ВКонтакте".

Представители администрации соцсети указывают, что данные меры предприняты в качестве дальнейшего шага по легализации используемого контента и борьбе с нарушением авторских прав.

- C 2011 года мы начали переход к легальному использованию контента правообладателей, - сообщается в разделе для разработчиков "ВКонтакте". - Сотрудничество с крупнейшими студиями позволяет размещать эксклюзивные композиции, анонсировать новые альбомы исполнителей и улучшать сервис в целом. При этом мы вынуждены брать на себя определенные обязательства в том, что касается борьбы с нарушением авторских прав. Это означает, что "ВКонтакте" не может сохранить публичный API аудиозаписей для приложений сторонних разработчиков в его текущем виде".

В будущем аудиоразделы в официальных приложения "ВКонтакте" будут совершенствоваться, сообщают администраторы соцсети.