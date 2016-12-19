От "Боярышника" в Иркутске погиб 41 человек

В Иркутске число погибших от отравления "Боярышником" возросло до 41 человека, сообщает РИА Новости.

Все погибшие употребляли концентрат для принятия ванн "Боярышник". Опасную жидкость можно приобрести в местных магазинах по 40 рублей. В составе средства обнаружен метанол и антифриз.

В Иркутске введён полный запрет на продажу всей непищевой спиртосодержащей продукции.