Евгений Куйвашев и Александр Шохин подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подписали в понедельник, 19 декабря, соглашение о сотрудничестве в сфере развития национальной системы профессиональных квалификаций.

Церемония состоялось в рамках 25 съезда РСПП, сообщает департамент информполитики региона.

Соглашение предполагает совместную работу по развитию национальной системы профессиональных квалификаций в Свердловской области на базе модели, утвержденной национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Для Свердловской области, где в настоящее время идёт процесс формирования "новой промышленности" - высокотехнологичной индустрии, для которой необходим рост кадрового потенциала и производительности труда, документ имеет особое значение.

По словам Александра Шохина, Свердловская область вошла в число 12 пилотных регионов, где происходит внедрение системы профессиональных квалификаций.

Фото: департамент информполитики Свердловской области.