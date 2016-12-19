Обзор криминальной хроники понедельника, 19 декабря

19 декабря 2016, 19:01 / Общество

В ДТП под Артями пострадал полуторагодовалый ребёнок

В понедельник, 19 декабря, в 9:25 утра в ДТП в деревне Омельково Артинского района 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не вписался в поворот и допустил съезд машины с проезжей части. В результате ДТП 1,5-годовалая девочка-пассажир получила закрытый перелом бедренной кости. Сотрудниками полиции установлено, что в момент столкновения ребенок находился на заднем пассажирском сиденьи за водителем в бустере, использование которого не соответствовало весу и росту ребенка, сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

В Каменске-Уральском детсад заплатит воспитаннице компенсацию за травму руки 

Синарский районный суд Каменска-Уральского постановил выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу 5-летней девочки, получившей травму. Как сообщила прокуратура Свердловской области, в апреле этого года во время дневной прогулки в детсаду № 72  девочка, катаясь на велосипеде, получила травму в виде ампутации ногтевой фаланги руки. По данным надзорных органов,ЧП произошло в связи с ненадлежащим контролем со стороны воспитателя образовательного учреждения и необеспечением безопасных условий воспитания детей. Ранее заведующая детским садом уже была привлечена к дисциплинарной ответственности по факту данного ЧП.

Алапаевские полицейские спасли сбежавшего от пьяной матери школьника

Во время ночного дежурства 15 декабря сотрудники ДПС ГИБДД Алапаевска, патрулируя улицу Толмачёва, заметили легко одетого мальчика примерно восьми лет: на улице в это время температура воздуха была ниже -20 градусов. Полицейские усадили ребёнка в патрульную машину, довезли до круглосуточного магазина, где накормили, напоили горячим чаем и выяснили, что случилось. Школьник сообщил, что его мать в эту ночь распивала спиртные напитки, а когда мальчик попросил поесть, поколотила. После этого мальчик убежал из дома к бабушке, которая жила в другой части города. Полицейские приняли решение отвезти ребёнка туда. Последующая проверка показала: мать мальчика воспитывает сына одна, с октября поставлена на профучёт в отделе по делам несовершеннолетних за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию. Сейчас в активе дамы ещё один штраф по той же статье КоАП. Контроль за семьёй со стороны инспекторов ПДН будет усилен, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Полицейские в Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на женщин

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в двух нападениях на девушек. Потерпевшие обратились с заявлениями в органы внутренних дел. Задержанным оказался 54-летний житель Свердловской области. Подозреваемый работает токарем, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера, освободился из мест лишения свободы в январе 2014 года после отбывания семилетнего срока. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 116 УК РФ "Побои" и 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" . В своих действиях задержанный признался, в настоящее время его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

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