«Спутник» выиграл у воскресенского «Химика»

Хоккеисты «Спутника» из Нижнего Тагила выиграли у воскресенского «Химика» матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги со счётом 4:2. После этого матча у тагильчан стало 60 очков, что позволило им выйти на 7-е место в турнирной таблице.

Следующий матч «Спутник» сыграет также дома с «Динамо» из Балашихи, у которого на одно очко больше и 6-е место в регулярном чемпионате.

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Химик» (Воскресенск) – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). Голы: 1:0 Бирюков (05.24), 2:0 Кравченко (14.58), 2:1 Лаврецкий (28.08), 3:1 Князев (30.23), 4:1 Гиберт (43.13), 4:2 Кулаков (45.02)