Российский посол убит в Турции

В Турции в результате покушения погиб российский посол Андрей Карлов, сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел 19 декабря в Анкаре, в местной Галерее современного искусства, на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Российский посол принимал участие в мероприятии. Когда он произносил речь, в него из пистолета выстрелил молодой человек в черном костюме. Посла доставили в больницу, где он скончался. Стрелявший в него был убит турецкими полицейскими.

Российский МИД подтвердил информацию о смерти посла.