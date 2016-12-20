Дорожники продлили закрытие улицы Татищева на полгода

Рабочие ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" продлили перекрытие улицы Татищева на участке от Красноуральской до Токарей до 30 июня 2017 года. Об этом пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Перекрытия связаны с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону.

Добавим, специалисты вели работу на улице Татищева от Токарей до Заводской с 1 по 31 мая. С 1 июня на участке от Токарей до Красноуральской идут дорожно-строительные работы. Изначально предполагалось, что они завершатся к 30 декабря.