Евгений Куйвашев поздравил сотрудников ФСБ РФ с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ РФ с Днём работника органов безопасности РФ, отмечаемым 20 декабря.

Напомним, этот праздник учреждён в честь исторического события: 20 декабря 1917 года в нашей стране была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК).