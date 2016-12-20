Трагедия в Берлине унесла жизни уже 12 человек

Число жертв трагедии на рождественской ярмарке в Германии возросло до 12 человек.

Как сообщает ТАСС, тягач с прицепом вчера вечером врезался в толпу посетителей рождественского рынка в центре Берлина и проехал около 80 метров. В настоящее время ещё 48 человек находятся в больницах. Глава МВД Германии Томас де Мезьер прокомментировал, что "многое говорит" в пользу террористического акта.