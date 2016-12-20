В Екатеринбурге ограничена подача тепла в 18 жилых домов из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге сегодня утром, в 7:10, поступила информация об аварии на теплотрассе по улице Амундсена, 53. В результате ограничена подача теплоснабжения в 18 жилых домов (улицы Волгоградская, Громова, Московская) и детский сад № 342 (ул.Московская, 216а), сообщили "ОГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Отопление жилых домов осуществляется по затухающей схеме, детский сад будет работать до 12:00. В ликвидации аварии задействованы бригады ООО "СТК" в составе 12 человек и 5 единиц техники. На месте работает оперативная группа ЦУКС Главного управления МЧС России по Свердловской области, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области