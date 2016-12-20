Аварию на теплотрассе в Екатеринбурге обещают устранить к 15.00

20 декабря 2016, 11:28 / Земства

Сегодня, 20 декабря, в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии ограничена подача тепла в 18 жилых домов (улицы Волгоградская, Громова, Московская) и детский сад № 342 (ул. Московская, 216а). ЧП произошло из-за повреждения тепломагистрали диаметром 500 мм в районе улиц Амундсена-Волгоградской, рассказала "ОГ" пресс-секретарь АО "ЕТК" Светлана Тимченко.

- Повреждение специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании обнаружили ещё вчера, но из-за сильного парения к работе стало возможным приступить только утром. К 11:00 планируется восстановить теплоснабжение в восьми домах и детсаду, а с 14:00 до 15:00 - в оставшихся 12. Бригады регулярно обходят дома, попавшие в зону снижения параметров, и следят за состоянием внутридомовых систем, - рассказала Светлана Тимченко.

По словам пресс-секретаря АО "ЕТК", сейчас три бригады занимаются аварийно-восстановительными работами, задействовано пять единиц специализированной техники.

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