За 2016 год из Свердловской области выдворено 1422 нелегальных мигранта

За нынешний год из Свердловской области выдворено 1422 иностранных гражданина, проживавших на территории РФ без оформления необходимых документов.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Федеральной службы судебных приставов, среди выдворенных граждан 634 человека были уроженцами Таджикистана, 518 – Узбекистана, 155 – Кыргызстана, 29 – Азербайджана, 21 – Казахстана, 10 – Нигерии, 10 – Армении. Кроме того, среди них были нелегальные мигранты из Вьетнама, Кореи, Монголии, Туркменистана и Сербии.

Стоит отметить, что подавляющее большинство выдворенных граждан (1207 человек) отправились на родину за свой счёт. Госбюджет оплатил билеты только для 215 человек. В результате удалось сэкономить почти 15 млн рублей, выделяемых на такие цели из федерального бюджета.