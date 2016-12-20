На Среднем Урале закрыты на карантин две школы и семь детсадов

По данным на 15 декабря, в Свердловской области из-за гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ) полностью прекратились занятия в двух школах и семи детсадах.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, частично приостановлена деятельность 44 школ. Там уроки не проходят в 93 классах. В 86 детсадах закрыто 102 группы.