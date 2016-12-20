Ещё шесть кинозалов на Среднем Урале переоборудуют на средства Фонда кино

Фонд кино подвёл итоги "третьей волны" конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах, число жителей в которых достигает до 500 тыс. человек. От нашего региона на конкурс было подано 22 заявки. Шесть из них стали победителями - это кинозалы: в селе Байкалово, Верхней Туре, Красноуральске, Первоуральске и сразу два зала в Серове.

В третьем конкурсе Фондом кино на всю страну была выделена финансовая поддержка на переоборудование 139 кинозалов в 127 населённых пунктах. Эти кинозалы расположены в 46 регионах страны. Как и в предыдущих конкурсах, средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн. рублей на безвозвратной основе. По-прежнему обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал. Таким образом, к 2018 году в России откроют шестьсот кинозалов с современным оборудованием.

Среди победителей от Свердловской области: "Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности" (с. Байкалово), "Киновидеодосуговый центр" (г. Верхняя Тура), "Дворец Культуры "Металлург" (г. Красноуральск), "СФЕРА СИНЕМА" (г. Первоуральск) и ООО ХАДАР (г. Серов – две заявки).

Напомним, что по результатам предыдущих двух конкурсов Свердловская область получила субсидию около 40 млн. рублей, модернизировано пять цифровых кинозалов в Тавде, Верхней Салде, Ивделе, Верхотурье, посёлке Буланаш, открылось три новых кинозала в Богдановиче, Камышлове, Нижних Сергах.