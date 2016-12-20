Дональд Трамп набрал 306 голосов выборщиков и победил в схватке за Белый дом

За Дональда Трампа проголосовали 306 выборщиков из 538. Как сообщает РИА Новости, это даёт основания говорить об его победе на президентских выборах в США.

Хилари Клинтон набрала всего 232 голоса выборщиков. Напомним, президентские выборы в США носят двухступенчатый характер. Избиратели голосуют не за конкретного политика, а за "выборщиков" от штатов, которые в дальнейшем поддерживают кандидатуру этого политика. Для победы необходимо заручиться поддержкой как минимум 270 выборщиков (более половины).

Объявление итогов выборов, состоявшихся 8 ноября 2016 года, запланировано на 6 января 2017 года.