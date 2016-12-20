Рособрнадзор запретил приём студентов в Уральский гуманитарный институт

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила принимать студентов в ЧОУ ВО "Уральский гуманитарный институт"(ул. Комсомольская, 63) за неисполнение вузом предписаний в установленные сроки.

Запрет на приём обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза. За нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав обучающихся, в том числе права на перевод в случае приостановления действия государственной аккредитации, образовательная организация несёт ответственность в установленном законодательством РФ порядке.

Добавим, в этом году Уральскому гуманитарному институту исполнился 21 год. У частного образовательного учреждения высшего образования нет филиалов. Сейчас в вузе обучаются порядка 2,5 тыс. студентов по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, психология.

Фото: социальные сети