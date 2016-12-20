Бесплатный медицинский центр для мигрантов открылся в Заречном

Некоммерческий медицинский центр "АВО" для мигрантов начался работать в Заречном. В его открытии приняла участие уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Проект реализован при поддержке общественной переселенческой организации "Уральский дом" без бюджетного финансирования, исключительно на пожертвования благотворителей, выделивших средства на приобретение оборудования.

Центр предлагает пройти комплексное обследование организма и получить программу лечения. В профилактическую или лечебную программу различных заболеваний могут быть включены сеансы детского или взрослого массажа.

Функциональная диагностика включает в себя электрокардиографию, УЗИ молочных желез, щитовидной железы, сердца, сосудов, органов брюшной полости и малого таза. Исследования будут проводиться на современном оборудовании последнего поколения.