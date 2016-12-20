СКР: по факту суицида в женском следственном изоляторе Екатеринбурга проводится проверка

В СИЗО №5 (Елизаветинском шоссе,19) в Екатеринбурге обнаружено тело женщины с признаками суицида. По данному факту проводится доследственная проверка, прокомментировал ситуацию официальный представитель регионального управления СКР Александр Шульга.

— Проводится проверка по данному факту. Подтверждаем, что женщина, предположительно, совершила суицид. Личность погибшей не раскрываем в интересах следствия, — уточнил Шульга.

По неподтверждённым данным, самоубийство совершила 18 декабря сотрудница ГУФСИН.